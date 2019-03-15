Dokuma Sanatı Yeniden Canlanıyor

Kaynak: DHA

Unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatı, Nişantaşı Üniversitesi kampüsünde yeniden canlanıyor.Nişantaşı Üniversitesi, NishNova İnovasyon Merkezi Yöneticisi ve Genetik& Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, dokuma projesiyle hedeflerinin, İstanbul'un sürdürülebilir ekonomisine katkı sağlamak ve yaratıcı endüstri merkezi odakları arasında yer almak olduğunu belirtti."GELENEKSEL TEZGAHLARI İNOVASYONLA BİRLEŞTİRECEĞİZ"2017 Ekim ayında çalışmalara başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, "Hocalarımızla beraber İstanbul'a katma değer sağlamak ve sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geleneksel tezgahları inovasyonla birleştirip çağdaş sanatçıların dokunduğu yeni ve özel bir konsept yaratmayı hedefledik. Bu sayede hem unutulmuş sanatları harekete geçirip, yeni ustalar yetiştireceğiz hem de İstanbul ekonomisine katkı sağlayıp, yeni bir yaratıcı endüstri merkezi yaratacağız" ifadelerini kullandı."ÇAĞDAŞ KUMAŞLARI GLOBALE AÇACAĞIZ"Kurs hakkında bilgi veren Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, her kurs sürecinin altı hafta süreceğini ve bu kurs eğitim süreçlerinin sürdürülebilir model olacağını söyledi ve "Çok yoğun bir talep ile karşılaştık. Üniversitemiz öğrencileri dışında teknik meslek lisesi öğrencileri, öğretim üyelerinin ve ev hanımlarını içeren farklı grupların talepleri ile karşılaşmak bizi inanılmaz mutlu etti. Çünkü bizimle birlikte ortak noktada düşünen insanlar olduğunu gördük. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda satış yapmayı ve buradan çıkacak olan çağdaş kumaşları globale açmayı planlıyoruz. Bu konuda Moda Hazır Giyim ve Tekstil Federasyonu ile Tekstar Grubu bizimle ortak olarak ilerleyecektir" diye konuştu."KATILIMIMIZ ÜCRETSİZ"Katılımın ücretsiz olacağını söyleyen Çinçin, "Katılımcılar, üniversitemizin internet sitesinden kayıt formunu doldurup talep oluşturuyor, biz de kendileriyle iletişime geçiyoruz. Kontenjan dahilinde herkes buradan hizmet alabiliyor" dedi."İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"1453 Nish Dokuma projesini yürütücüsü ve Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim üyesi Dr. Çiğdem Koçak ise, istihdama katkı sağlayacaklarını ifade etti. Koçak, "Bu projenin büyük bir ekibi var, projeyle geleneksel dokumalarımızı, çağdaş dokuma tasarımlarına dönüştürebilmemiz, bununla ilgili tasarım eğitimleri ve istihdam sağlayabilmemiz, tekstil sanayisinin dokuma tasarımcısı ihtiyacını bu projedeki kursiyerlerimizi eğiterek katkı sağlayacağız. Hedefimiz, tasarım anlamında sektöre doğru insan yetiştirmek ve sanatı, zanaatı ve emeği bir araya getirmek, sektöre eleman yetiştirmek. Çünkü dokuma tasarımı konusunda ülkemizin gelenekselden beslenen doğru tasarımlar yapma konusunda eksiklerimiz var. Burada, köklerimizden beslenen çağdaş dokuma tasarımları vermek istiyoruz" diye konuştu. - İstanbul