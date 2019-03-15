Dokuma sanatı yeniden canlanıyor

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Dokuma sanatı yeniden canlanıyorElif VARAN-Özgür Kumanovalı/ İSTANBUL, (DHA) ? Unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatı, Nişantaşı Üniversitesi kampüsünde yeniden canlanıyor.Nişantaşı Üniversitesi, NishNova İnovasyon Merkezi Başkanı ve Genetik-Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, dokuma projesiyle hedeflerinin, İstanbul ekonomisine katkı sağlamak ve yaratıcı endüstri konutuna merkezi odak olmak olduğunu belirtti.'GELENEKSEL TEZGAHLARI İNOVASYONLA BİRLEŞTİRECEĞİZ'2017 Ekim ayında çalışmalara başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, 'Hocalarımızla beraber İstanbul'a katma değer sağlamak ve sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geleneksel tezgahları inovasyonla birleştirip çağdaş sanatçıların dokuduğu yeni ve özel bir şey yapalım istedik. Bu sayede hem unutulmuş sanatları harekete geçirip, yeni ustalar yetiştireceğiz hem de İstanbul ekonomisine katkı sağlayıp, yaratıcı endüstri konutuna merkezi odak olacağız' ifadelerini kullandı.'ÇAĞDAŞ KUMAŞLARI GLOBALE AÇACAĞIZ'Kurs hakkında bilgi veren Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, eğitimin 6 aşamada tamamlanacağını ve her birinin yaklaşık 6 hafta sürerek, 6 ay boyunca devam edeceğini söyledi ve 'Katılımcı talepleri çok yoğun. Özellikle üniversitemiz haricinde teknik meslek lisesi öğrencilerinin, hocaların ve ev hanımlarının aşırı talebiyle karşılaştık bu da bizi inanılmaz mutlu etti. Çünkü bizimle birlikte ortak düşünen insanlar olduğunu gördük. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda satış yapmayı ve buradan çıkacak olan çağdaş kumaşları globale açmayı planlıyoruz. Satış konusunda Hazır Tekstil Federasyonu da bizimle paydaş' diye konuştu.'KATILIMIMIZ ÜCRETSİZ'Katılımın ücretsiz olacağını söyleyen Çinçin, 'Katılımcılar, üniversitemizin internet sitesinden kayıt formunu doldurup talep oluşturuyor, biz de kendileriyle iletişime geçiyoruz. Kontenjan dahilinde herkes buradan hizmet alabiliyor' dedi.'İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAĞIZ'1453 Nish Dokuma projesini yürütücüsü ve Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim üyesi Dr. Çiğdem Koçak ise, istihdama katkı sağlayacaklarını ifade etti. Koçak, 'Bu projenin büyük bir ekibi var, projeyle geleneksel dokumalarımızı, çağdaş dokuma tasarımlarına dönüştürebilmemiz, bununla ilgili tasarım eğitimleri ve istihdam sağlayabilmemiz, tekstil sanayisinin dokuma tasarımcısı ihtiyacını bu projedeki kursiyerlerimizi eğiterek katkı sağlayacağız. Hedefimiz, tasarım anlamında sektöre doğru insan yetiştirmek ve sanatı, zanaatı ve emeği bir araya getirmek, sektöre eleman yetiştirmek. Çünkü dokuma tasarımı konusunda ülkemizin gelenekselden beslenen doğru tasarımlar yapma konusunda eksiklerimiz var. Burada, köklerimizden beslenen çağdaş dokuma tasarımları vermek istiyoruz' diye konuştu.(Tür: İstanbul)