Engelli kadınlar, el işi öğrenmek için gittikleri kursun ikinci katta olmasından dolayı sitem etti

Samsun'da yaşayan bir grup engelli kadın, Samsun Engelli Kadınlar Derneği (SAKDER) tarafından açılan kurslarda dokuma ve dikiş nakış öğrenerek kilimden, şala yaptıkları ürünlerle üretime katkı veriyor. "Üretime engel yok yeter ki fırsat verilsin" sloganıyla bir araya gelen ve burada açılan kurslarla bir el sanatı öğrenen kursiyerler aynı zamanda ürettiklerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Öte yandan derneğin ikinci katta olmasından dolayı zorluk çektiklerini söyleyen kadınlar, daha görünür bir vitrin istediklerini dile getirdi.

VALİ'NİN HEDİYE ETTİĞİ TEZGAH İLE ÜRETİM YAPIYORLAR

2013 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğin kursiyerleri aynı zamanda bir markanın el emeği ürünlerini üreten çalışanları ve sahipleri. Kursiyerler dokuma tezgahlarında yöresel şallar yaparak tescil aldı. Ürünlerini de bir marka adı altında internet üzerinden ve açılan kermes ve sergilerle de satışını yapıyorlar. Amaçları ise şirketleşmek ve engellerin üretime engel olmadığını göstermek. Derneğin ilk kuruluşundan itibaren farklı materyallerle çalışılarak engelli bireyler için en uygun yöntem bulunmuş. Engelli kadınlar şu anda 4 yıl önce Samsun Valiliği tarafından hediye edilen 10 adet dokuma tezgahı ile çalışarak ürünler üretiyor. Farklı engel gruplarından bireylerin bir araya gelerek bir şeyler yapması ise bu alanda çalışan tüm dernek ve sivil toplum kuruluşlarına da örnek oluyor. Dokuma tezgahlarında onlar hayatlarını dokuyorlar.

"BURADA ENGELSİZ BİR EKİP VAR"

SAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Selma Gündoğdu, "Engelsiz bir ekip var burada aslında. Herkesin yapabildiği bir şey var ve bunu keşfetmek önemli. Bunları hocalarımızla beraber keşfedip herkese bir iş bir el sanatları eğitimi tanzim ettik. Burada hem olgunlaşıyorlar hem öğreniyorlar. Geleneksel el dokumaları ve geleneksel el nakışları üzerine, burada 3 eğitmen çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız 2013 tarihinden itibaren başladı ve gelişerek ilerledi. İlk başladığımızda birçok kişi bu tür eylemlerin içinde değildi. Biz ne yapabiliriz diye düşündük.

"BURASI ÇOK KÜÇÜK, DAHA BÜYÜK BİR YER İSTİYORUZ"

Farklı engel gruplarından ortopedik, hafif düzeyde zihinsel, görme ve işitme engelli arkadaşlarının olduğunu dile getiren Gündoğdu, "Şu anda derneğimiz ikinci katta bir binada ve bu bedensel arkadaşlarımızı çok zorluyor. Buradaki çalışmalarını engelliyor. Giriş katta yaptığımız ürünleri sergileyebileceğimiz ve daha görünür olabileceğimiz bir yer vitrinimiz olsun istiyoruz" dedi. İşitme engelli bir kadın olan Emel İşaret ise, "2013 yılında derneğe gelmeye başladım. Arkadaşlarımla beraber burada aile gibiyiz. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Burası çok küçük biz daha büyük bir yer istiyoruz. SAKDER kursu kızlara özel. İnsanlar engelli kızlarıyla kurslara gelsinler" sözlerini kaydetti.