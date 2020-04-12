Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dokumapark'a yeşil yol

İlçenin daha da yeşillenmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Kepez Belediyesi, Dokumapark'taki yürüyüş yoluna piramit şimşir, top şimşir ve berberis ağaçlarından yeşil yol yaptı.

12.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:26
Dokumapark'a yeşil yol
İlçenin daha da yeşillenmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Kepez Belediyesi, Dokumapark'taki yürüyüş yoluna piramit şimşir, top şimşir ve berberis ağaçlarından yeşil yol yaptı.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Antalya 'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesini daha da ağaçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark, rengarenk açan çiçeklerin ardından, dikilen ağaçlarla muazzam bir görüntüye büründü. İçinde portakal ve zeytin bahçeleri olan Dokumapark'taki cami yolunun her iki tarafına, 300'den fazla piramit şimşir, top şimşir ve berberis ağaçları dikilerek, yeşil yol oluşturuldu.

İki çeşit ağaç dikildi

Botanik Parka uzanan Nostaljik Araçlar Müzesi önündeki yolun her iki tarafına dikilen şimşirler her daim yeşil rengini ve piramit formunu koruyacak. Berberisler ise havalar ısınmaya başlayınca yeşil rengi sarıya dönecek. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan park, salgının kontrol altına alındığında ziyaretçilerini, peyzaj ve ağaçlandırma bakımından muazzam bir doğayla kucaklaştıracak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kepez Belediyesi, The Green Mile, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Haberler ›› Güncel ››Dokumapark'a yeşil yol - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi - Haber 12:50: İran'da son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke... - Haber 12:50: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4... - Haber 12:50: Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:50: Ergani'nin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber