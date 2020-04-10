Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dokumapark çiçek açtı

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahara hazırlık kapsamında Dokumapark alanına ektiği mevsimlik çiçekler açtı.

10.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:06
Dokumapark çiçek açtı
Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahara hazırlık kapsamında Dokumapark alanına ektiği mevsimlik çiçekler açtı.

Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark, baharın gelmesiyle rengarenk çiçeklerle bezendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahara hazırlık kapsamında Dokumapark alanına ektiği mevsimlik çiçekler açtı. Korona virüs salgını nedeniyle parkların ziyarete kapatılması kararından önce dikimi gerçekleştirilmiş olan sardunya, menekşe, bellis, alisyum, Bodrum papatyası gibi türlerdeki binlerce çiçek, parkın dört bir yanını renklendirdi. Görsel şölen oluşturan çiçeklerin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak bakımları yapılıyor. Rengarenk açan çiçeklerin otları temizleniyor, toprağı havalandırılıyor ve gün aşırı sulanıyor. Korona virüs salgınının sona ermesinin ardından, Antalyalıları rengarenk çiçeklerle doğaya koşan bir Kepez bekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››Dokumapark çiçek açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: Evden çıkamayan yaşlı adamdan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haber 16:28: Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'un elektriğini kesti - Haber 16:28: Kulp'taki şehit yakınlarından terör örgütü PKK'ya tepki - Haber 16:28: Filistinli yetkililer: İsrail, Kovid-19 salgınını, Yahudi yerleşim faaliyetlerini artırma fırsatı... - Haber 16:27: Tahran'da yoğun sis - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber