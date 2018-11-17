Dokunarak Öğreniyorum" Projesi

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:08



17 Kasım 2018 Cumartesi 13:08

Görme engelli çocukların, erken dönemde dokunsal algılarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Dokunarak Öğreniyorum" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Dr. Engin Yılmaz, Emirgan'daki Altı Nokta Körler Vakfı'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projeyle görme engelli çocukların erken yaşta eğitime başlayarak hayata hazırlandıklarını söyledi.Altı Nokta Körler Vakfı, Engelsiz Erişim Derneği ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından yürütülen ve Lahey Clinic Foundation tarafından fon sağlanan projenin, yenilikçi ve geliştirilebilir olduğunu belirten Yılmaz, "Biz bu alanda yıllardır bilimsel ve somut çalışmalar yapıyoruz. Görme engelli çocukların erken dönemde dokunsal algılarının geliştirilmesi çok önemli bir konu. Buradaki en önemli amacımız çocukların materyal yoğunluğundan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak. Görme engelli bireyler erken dönemde eğitim aldıklarında dokunma yetisini çok daha iyi şekilde kullanabiliyorlar. Çünkü dokunma duyusu dünyayı algılamakta önemli bir veri kaynağıdır ve tüm insanlarda beynin görme merkezi olan oksipital lopu aktifleştirdiği kanıtlanmıştır." diye konuştu.Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Engelli Öğrenciler Danışmanı Doç. Dr. Zeynep Hande Sart ise araştırmalar ve örneklerin, gerekli altyapı ve eğitim sağlandığında görme engelli bireylerin dokunsal yetilerini kullanarak, matematik, geometri ve harita okuma gibi en karmaşık görsel performansları bile rahatlıkla yerine getirebileceğini gösterdiğini vurguladı.Günümüz teknolojileri ile çok daha kolay ve ulaşabilir biçimde dokunsal materyal sağlayabilecek birçok prototip geliştirildiğini belirten Sart, şunları kaydetti:"Morphing Braille tablet ve TPad Phone adı verilen cihazlar, ekranları görsel imgeleri hissedebilir hale getirecek bir teknolojiyle üretildi ve önümüzdeki yıllarda hissedilebilir görsel imgelerin hayatımızda daha fazla yer alacağının ipuçlarını veriyorlar. Beynin görme merkezinin dokunsal verileri daha iyi işleyebilmesi için, erken yaşta belirli eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Görme engelli bireylerin, bu alanda karşılaştığı en temel sorun, üç boyutlu bir cismin iki boyutlu bir düzlem üzerinde nasıl temsil edildiğini bilmelerindeki güçlüktür. Geliştirilen özel eğitim teknikleriyle, 3 boyutlu bir nesnenin iki boyutlu bir düzlemde nasıl görüneceğini görme engelli çocuklara erken yaşlardan itibaren öğretmek sayısız fayda sağlayacak."Eğitimciler Ani Çakmak ve Öznur Ballı da Dokunsal Materyal Atölyesi'nde görme engelli çocuklar için tasarlanan oyuncakları tanıtarak, iz çıkararak nesnelere farklı açılardan bakma, 3 boyutlu nesneleri 2 boyutlu yapma gibi alanlarda katılımcılara bilgiler verdi.