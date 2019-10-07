Dokunulmazlık başvurusu reddedilen Trump 8 yıllık vergi beyanlarını açıklamak zorunda

Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan Federal Mahkemesi, hakkında azil süreci başlatılan Başkan Donald Trump'ın son sekiz yıllık vergi beyanlarını açıklaması kararı aldı. Beyanların Manhattan Başsavcılığı'na iletilmesi istenen kararda, Trump'ın "suç soruşturmaları" üzerinde 'dokunulmazlığı olduğu' yönündeki itirazlarının reddedildiği belirtildi.Trump'ın dokunulmazlık talebini anayasal değerler ve hükümet yapısı açısından "iğrenç" olarak değerlendiren Federal Hakim Victor Marrero, "Yargının başkanlık dokunulmazlığını yasaların üzerinde görmesinin mümkün olmadığını" açıkladı.