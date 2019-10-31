Dokuz Eylül'den Hollanda hamlesi

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Wageningen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arthur Mol ile bir araya gelen Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu görüşme kapsamında yapılacak akademik işbirliklerinin Türkiye ve Hollanda ilişkileri için de önemli olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim Kurulunun 2018-2022 Dönemi Yükseköğretim Uluslararası Strateji Belgesi çerçevesinde pilot üniversitesi seçilen Dokuz Eylül Üniversitesi, uluslararası faaliyetlerini artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkileri ve iki ülke arasındaki bilimsel işbirliklerini geliştirmek amacıyla Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği öncülüğünde yapılan çağrı üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi harekete geçti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dünyanın saygın kurumlarından biri olan Wageningen Üniversitesini ziyaret etti. Prof. Dr. Nükhet Hotar ve İzmir üniversitelerinin rektörlerinin bulunduğu heyetin, Wageningen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arthur Mol ile yaptığı görüşmede Erasmus Değişim Programı başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılacak işbirlikleri konuşuldu.

3 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin, YÖK'ün uluslararasılaşma stratejisi kapsamında seçilen pilot üniversitelerden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Pilot üniversite olarak uluslararası faaliyetlerimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak 2019-2020 akademik yılında uluslararası öğrenci kontenjanımızı artırdık ve 3 binden fazla başvuru aldık. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artmasını ve 10 binden fazla uluslararası öğrencinin kurumumuza başvurmasını bekliyoruz" diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ

Avrupa Birliği ülkeleri ile olan işbirliklerini önemsediklerini belirten Rektör Hotar, "Bu nedenle Avrupa Birliği destekli projelerimizi her geçen gün artırıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi, ülkemizde bulunan 202 üniversite arasında Avrupa Birliği temelli projeler bazında en iyi 10 üniversite arasındadır. Üniversitemizin 25 Avrupa Birliği ülkesi ile 374 Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Bu yıl anlaşmalar kapsamında 300'den fazla öğrencimiz bir ya da iki dönem eğitim görmek üzere AB ülkelerine gidecek. Bununla birlikte 80 öğrenci de üniversitemizde bir ya da iki dönem eğitim görmek üzere AB ülkelerinden gelecek. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle de 74 akademik işbirliği anlaşmamız var. Öğrencilerimizin deneyim alanını genişletmek, üniversitemiz içinde uluslararası bir atmosfer oluşturmak için çalışmalarımızı arttıracağız. Bu kapsamda Wageningen Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda akademik işbirliklerimize yenilerini ekliyoruz. İşbirliklerimizin; akademik çalışmalar, yeni patentler ve ticari ürünler oluşturulmasında etkili olacağına inanıyoruz" dedi.

Hollanda'ya giden İzmir heyetinde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de yer aldı.