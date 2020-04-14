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Dokuz Eylül Üniversitesi Kovid-19 tedavisi için plazma toplayacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için bu plazma toplama işlemini başlatacaklarını bildirdi.

14.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:14
Dokuz Eylül Üniversitesi Kovid-19 tedavisi için plazma toplayacak
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için bu plazma toplama işlemini başlatacaklarını bildirdi.
Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, araştırma ve uygulama hastanesinde, Kovid-19 "immün plazma" tedavisiyle ilgili işleyiş planlarının tamamlandığını belirterek, "Bu hafta, koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş ve taburcu olmuş hastalarımızdan plazma toplama işlemini başlatacağız." ifadesini kullandı.
Hastanelerine bugüne kadar Kovid-19 şüphesiyle 2 bin 512 kişinin başvurduğunu vurgulayan Hotar, şunları kaydetti:
"Bu vatandaşlarımızdan 1581'ine olası Kovid-19 tanısı konuldu ve 361'i tek kişilik odalarda tedavi altına alındı. Bu süreçte 24 hastamızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi ve takibi yapıldı, 287 hastamız da taburcu edildi. Halen servislerimizde 86 vatandaşımız yatmakta olup bunlardan 24'ü yoğun bakımda izlenmektedir. Şu ana kadar 16 sağlık çalışanımıza da aynı tanı konulmuş olup bunlardan 2'si yatarak tedavi görmüştür. Diğer çalışanlarımız ise izole edilerek evlerinde takip ve tedavi sürecine alınmıştır."
Halen 53 yoğun bakım yatağının Kovid-19 tedavisi için ayrıldığını aktaran Hotar, bu sayının salgının gidişatına göre 100'e çıkacak şekilde planladıklarını aktardı.
Prof. Dr. Hotar, ventilatörle ilgili ise herhangi bir sıkıntılarının olmadığını kaydetti.
Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezinin halen 5 bin Kovid-19 sürüntü testi yapma kabiliyetine sahip olduğunu belirten Hotar, bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Hotar, sağlık çalışanlarının konaklama ihtiyaçlarını da planladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dokuz Eylül Üniversitesi, Nükhet Hotar, Güncel
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