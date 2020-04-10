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Dokuz Eylül Üniversitesi Tanı Merkezinde Kovid-19 testlerine başlandı

Sağlık Bakanlığının Türkiye'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sayısını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan Tanı Merkezi...

10.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:34
Dokuz Eylül Üniversitesi Tanı Merkezinde Kovid-19 testlerine başlandı
Sağlık Bakanlığının Türkiye 'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sayısını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan Tanı Merkezi Laboratuvarı'nda ilk testlerin yapımına başlandı.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden gelen numunelerin gerçek zamanlı PCR teknolojisi kullanılarak analiz edildiğini belirtti.
Virüse ilişkin tespitlerin doğru şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Hotar, "Ülkemizin diğer kentlerinde olduğu gibi, üniversitemiz bünyesinde kurulan tanı merkezinde de testler yapılmaya başlandı. İlk gün 500 numune incelendi. Bu sayıyı kısa sürede 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece salgınla etkin mücadelede tanı merkezimizin önemli rol üstleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Hotar, merkezin üniversitenin Balçova'daki Sağlık Yerleşkesi'nde hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Tanı merkezinde viroloji, mikrobiyoloji, biyokimya, biyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve tıbbi biyoloji alanlarında uzman 6 öğretim üyemizin denetiminde, TUSEB tarafından 3 aylık süreyle işe alınan 20 laboratuvar çalışanı ve yine üniversitemizce sağlanan 8 destek elemanımızın yer aldığı 34 kişilik ekip, 7/24 esasıyla çalışmalarını yürütecek. Merkezimiz ilk etapta Ege Bölgesi'ne hizmet verecek ancak ihtiyaç olması durumunda diğer bölgelere de destek olacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, Güncel
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