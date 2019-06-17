17.06.2019 13:43
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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 4. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anıldı.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 4. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anıldı.
Atabey ilçesindeki İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalça Tepesi'nde düzenlenen törene, Demirel'in yakınları, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Ali Şevki Erek, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Demirel'in doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile vatandaşlar katıldı.
Yapımı tamamlanan Demirel'in anıt mezarına gül konuldu, tören alanına gül suyu serpildi.
Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.
Törende Demirel için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Eski bakan Hamdi Üçpınarlar, törende yaptığı konuşmada, Demirel'in hizmet anlayışının, aşkının ve Cumhuriyet'e bağlılığının hiçbir zaman sönmediğini söyledi.
Demirel'in son nefesine kadar ülke meselelerini takip ettiğini ifade eden Üçpınarlar, şöyle devam etti:
"İşte vatan ve millet sevgisi. Demirel'i ne kitaplara ne de ansiklopedilere sığdırmak mümkün değil. Hepimiz onun vatandaş üzerindeki güzel sözlerini hatırlarız. Yürüdüğümüz yolda, yaktığımız ışıkta, çalıştığımız fabrikada, hastanesinde, Türkiye'nin her şeyinde imzası olan Süleyman Demirel vardır. Demirel ailesinin Türkiye'ye çok büyük katkısı olmuştur."
Törenin ardından vatandaşlar, Demirel'in mezarına gül serpti, dua okudu.
Kaynak: AA
Süleyman Demirel, Isparta, Cumhurbaşkanı, Güncel

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