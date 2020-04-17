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Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından kayıplarını tekrar kazanarak 6,95'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,53'ten, sterlin ise 8,66'dan alıcı buluyor.

17.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:40

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9587 ile 14 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,9410'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından tekrar yükselişe geçerek saat 10.20 itibarıyla 6,9515'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,5334'ten, sterlin/TL ise 8,6629'dan satılıyor. Dolar endeksi dün 100,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 100 sınırının hemen altında dengelendi. Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,0850'den işlem görüyor.

'DOLARDA 6,97 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95’ten işlem görüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Avrupa, Ekonomi
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