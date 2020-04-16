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Dolabın altına sıkışan 3 yavru kediyi okul müdürü kurtardı

Denizli'de Raşit Özkardeş Orta Okulu Müdürü okulun drama salonunda doğum yapan ve yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen 3 kedi yavrusunu sıkıştıkları dolabın altında 20 dakikalık bir uğraş sonucu kurtardı.

16.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:35
Dolabın altına sıkışan 3 yavru kediyi okul müdürü kurtardı
Denizli 'de Raşit Özkardeş Orta Okulu Müdürü okulun drama salonunda doğum yapan ve yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen 3 kedi yavrusunu sıkıştıkları dolabın altında 20 dakikalık bir uğraş sonucu kurtardı. Kurtarılan yavru kediler ardından koruma altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Raşit Özkardeş Orta Okulunun zemin katında bulunan drama salonunda bulunan dolabın arkasından sesler geldiğini duyan Okul Müdürü Erkan Çakar, dolabın altına baktığında gözlerine inanamadı. Dolabın altında 3 kedi yavrusu olduğunu gören Çakar, ardından kedileri kurtarmak için girişimde bulundu. Dolabın parçalarını sökmeye başlayan Çakar bu sırada da kedilere zarar vermemek için büyük özen gösterdi. Çakar yaklaşık 20 dakikalık bir müdahale ile dolabın altına sıkışan kedileri kurtarmayı başardı.

Çakar ardından yaptığı incelemede sahiplendikleri Tüylü isimli kedinin yavrularını olduğunu belirledi. Kurtarılan kediler sonrasında ise koruma altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Okul Müdürü, Denizli, Güncel
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