Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Dolabın altına sıkışan 3 yavru kediyi okul müdürü kurtardı

Dolabın altına sıkışan 3 yavru kediyi okul müdürü kurtardı Denizli'de Raşit Özkardeş Orta Okulu Müdürü okulun drama salonunda doğum yapan ve yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen 3 kedi yavrusunu sıkıştıkları dolabın altında 20 dakikalık bir uğraş sonucu kurtardı.

16.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:12
Dolabın altına sıkışan 3 yavru kediyi okul müdürü kurtardı
DENİZLİ - Denizli 'de Raşit Özkardeş Orta Okulu Müdürü okulun drama salonunda doğum yapan ve yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen 3 kedi yavrusunu sıkıştıkları dolabın altında 20 dakikalık bir uğraş sonucu kurtardı. Kurtarılan yavru kediler ardından koruma altına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Raşit Özkardeş Orta Okulunun zemin katında bulunan drama salonunda bulunan dolabın arkasından sesler geldiğini duyan Okul Müdürü Erkan Çakar, dolabın altına baktığında gözlerine inanamadı. Dolabın altında 3 kedi yavrusu olduğunu gören Çakar, ardından kedileri kurtarmak için girişimde bulundu. Dolabın parçalarını sökmeye başlayan Çakar bu sırada da kedilere zarar vermemek için büyük özen gösterdi. Çakar yaklaşık 20 dakikalık bir müdahale ile dolabın altına sıkışan kedileri kurtarmayı başardı.
Çakar ardından yaptığı incelemede sahiplendikleri Tüylü isimli kedinin yavrularını olduğunu belirledi. Kurtarılan kediler sonrasında ise koruma altına alındı. Dolabın altına sıkışan 3 yavru kediyi okul müdürü kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Okul Müdürü, Denizli, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› genel ››Dolabın altına sıkışan 3 yavru kediyi okul müdürü kurtardı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:44: Korona virüse aldırmadan bir arada kumar oynayan şahıslar yakayı ele verdi - Haberler 13:38: Sındırgı'da trafik kazası 3 yaralı - Haberler 13:37: Koronayı yenen sağlık çalışanları yine vatandaşlar için hizmete koştu - Haberler 13:35: Belarus ligi: Futbol meraklıları maçların hâlâ oynandığı Belarus'a yöneldi, 10 ülkeyle yayın... - Haberler 13:34: İspanya'da korona virüsten 1 günde 551 can kaybı - Haberler 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti