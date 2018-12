Dolandıracakları Kişinin Eşinin Sağlık Durumunu da Takip Etmişler

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:19



LEVENT KİŞİ - Antalya 'da kendilerini polis gibi tanıtan dolandırıcıların, 125 bin avrosunu almaya çalıştıkları kişinin olaydan etkilenerek hastanelik olan eşinin doktorunu arayıp sağlık durumu hakkında bilgi aldıkları ortaya çıktı.Antalya'da yaşanan olay, dolandırıcıların hedeflerine ulaşmak için ne kadar organize çalıştıklarını ve her türlü ayrıntıya dikkat ettiklerini gözler önüne serdi.Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların, hedef aldıkları kişilerin telefonlarını, 155 Polis İmdat hattını aradıklarında, uzaktan yükledikleri özel virüs programlarla başka bir numaraya yönlendirdikleri belirlendi.Dolandırıcıların, eşinin rahatsızlandığını söyleyen müştekinin doğru söyleyip söylemediğini anlamak için hastaneyi arayıp hastanın doktoruyla bile konuştukları anlaşıldı.Bu durum, müşteki A.T'nin, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasına giren ifadelerine yansıdı.A.T, ifadesinde, olay günü akşam saatlerinde ev telefonundan arandığını, kendisini "komiser" olarak tanıtan kişinin, bankada parasının bulunup bulunmadığını ve arsasının olup olmadığını sorduğunu söyledi.Arayan kişilerin isteği üzerine telefonunu saat 16.30'dan 23.30'a kadar açık tuttuğunu ifade eden A.T, şöyle devam etti:"Hatta '155'i arayın' dediler, aradım. 'Paranızı emniyete aldık, korkmayın, FETÖ'cüler paranızı Amerika 'ya götürecek, sabah şafak operasyonu yapacağız, savcı yanımızda, saat 07.30'da sivil memurlar gelip götürecekler' dediler.""Eşimin doktoruna ulaşmışlar"A.T, bu konuşmalardan etkilenerek fenalaşan eşini, saat 06.00'da hastaneye götürdüğünü ve kendisine serum takıldığını aktardı.Yeniden arayan dolandırıcılara, eşinin rahatsızlandığı ve hastaneye yatırdığı bilgisini verdiğini dile getiren A.T, "Hastanenin numarasını sordular. Daha sonra hastaneyi arayıp eşimin doktoruna ulaşmışlar. Doktorun eşimin rahatsızlığıyla ilgili verdiği bilgilerden sonra bana itimat duydular." dedi.Arayan kişilerin kendisinden 125 bin avro istemeleri üzerine dolandırılmaya çalışıldığını anladığını kaydeden A.T, şüphelileri yakalatmak için polise başvurduğunu bildirdi.Çantaya para yerine gazete kağıtları konuldu Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinden 5 polis memurunun hazırladığı gazete kağıtlarını para gibi çantaya koyarak, buluşma yerine gittiğini belirten A.T, "Caddeye çıktığımda beni takip eden birileri vardı. Genç birisi yanıma geldi ve çantayı verdim. Operasyon yapan polis ekipleri o genci ve beni takip eden 2 kişiyi yakaladı. Polis, İstanbul 'da da Yılmaz isimli başka bir şüpheliyi daha yakaladı." diye konuştu.Bu olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadıklarına ve eşinin hastanelik olduğuna işaret eden A.T, başka insanların da başına benzer şeylerin gelmemesi için sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar Y.Y, H.D. ve M.Y. tutuklu yargılanıyor. Askerde olduğu belirtilen tutuksuz sanık A.T'nin de ifadesinin alınması için birliğine talimat yazıldığı öğrenildi.