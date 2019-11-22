Dolandırıcı '20 bin TL'yi alırken suçüstü yakalandı

Dolandırıcı '20 bin TL'yi alırken suçüstü yakalandıElazığ'da yaşlı bir kadını telefonda korkutup kandıran ve para isteyen şüphelilerden 1'i, parayı teslim almaya geldiği yerde polis tarafından suçüstü yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da telefonla aradığı yaşlı bir kadına kendini polis olarak tanıtan ve "Terör operasyonuna adınız karıştı" diyerek korkutan şüphelilerden 1'i 20 bin TL parayı teslim alırken suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşlı bir kadını arayan bir şahıs kendini polis olarak tanıttı. Kendini polis olarak tanıtan şahıs, yürütülen terör operasyonuna yaşlı kadının isminin karıştığı söyleyerek korku ve panik oluşturup para istedi. Bu sırada yaşlı kadının bir yakını olayı fark edip dolandırıcılar olduğu şüphesiyle durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler de zaman kaybetmeden harekete geçerek şüphelinin parayı teslim alacağı yeri tespit etti. Buluşma yerine gelen şüpheli H.B., yaşlı kadından 20 bin TL'yi teslim aldığı sırada daha önce bölgeye yerleştirilen polisler tarafından suç üstü yakalandı.Yakalanan şüpheli "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan emniyette ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi. Son anda 20 bin TL'si dolandırılmaktan kurtarılan yaşlı kadın, şüpheliden şikayetçi oldu.Öteyandan polis, bu tip telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: İHA