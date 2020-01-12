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Dolandırıcı, güvenlik kameralarına yakalandı

Afyonkarahisar'da kendisini polis veya savcı olarak tanıttığı vatandaşlara, "FETÖ/PYD davasında adınız geçiyor" diyerek vatandaşları dolandıran şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

12.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:16Dolandırıcı, güvenlik kameralarına yakalandı
Afyonkarahisar'da kendisini polis veya savcı olarak tanıttığı vatandaşlara, "FETÖ/PYD davasında adınız geçiyor" diyerek vatandaşları dolandıran şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp, "FETÖ/PYD soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" diye tehdit ettiği iki kişiden 25 bin TL ve ziynet eşyası dolandırdığı iddia edilen şahıs, ilçedeki bazı güvenlik kameralarına yakalandı.

Bolvadin'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aranan kişileri "FETÖ/PYD soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" diye yönlendirmeler yaparak iki kişinin dolandırılması üzerine Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcının belirlenip, yakalanması için ilçe ve çevresinde titizlikle bir çalışma başlatıldığı bildirildi.

ekipleri teknik ve fiziki takibin yanı sıra ticari taksi tarafından, araç içi kayıt sisteminden video görüntülerine de ulaştı. Ticari taksi içi video kaydına göre, şehir dışından ilçeye gelen yabancı kişiler olduğu düşünülen şüphelilerden birisinin ortalama kırklı yaşlarda bir şahıs olduğu belirlendi. Aranmakta olan şüphelilerin güvenlik güçleri tarafından takibinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Polis, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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