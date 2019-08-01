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Dolandırıcılar Başkan Özlü'nün adını kullanıyor

Düzce'de dolandırıcılık yapan bir grubun, telefonla aradıkları vatandaşlardan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün adını kullanarak para istediği tespit edildi.

01.08.2019 16:43 Dolandırıcılar Başkan Özlü'nün adını kullanıyor
Düzce'de dolandırıcılık yapan bir grubun, telefonla aradıkları vatandaşlardan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün adını kullanarak para istediği tespit edildi. Konu hakkında yazılı bir açıklama yayımlayan Başkanlık Makamı "Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün adını kullanarak para ve kıymetli eşya talep eden hiç kimseye itibar edilmemesini önemle rica ederiz" dedi.

Düzce'de bazı vatandaşları telefonla arayarak dolandırmaya çalışan kişilerin olduğuna dair şikayetlerin artması ve özellikle Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün adını kullanarak çeşitli gerekçeler gösterilerek para talebinde bulunulduğu tespit edildi. Konunun Başkan Özlü'ye kadar uzanması sonucu Başkanlık Makamından yazılı bir açıklama yayımlandı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile kurum adı kullanılarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para ve kıymetli eşya talebinde bulunulamayacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Düzce'de bir grup suç şebekesinin Başkanımız Dr. Faruk Özlü ile kurumumuzun adını kullanarak para talebinde bulunduğu adli merciler ve vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine tespit edilmiştir. Farklı gerekçelerle para talebinde bulunan şahısları vakit kaybetmeden Emniyet yetkililerine şikayet etmenizi önerir, Düzce Belediyesi ya da Başkanımız Dr. Faruk Özlü adını kullanarak para ve kıymetli eşya talep eden hiç kimseye itibar etmemenizi önemle rica ederiz." - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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