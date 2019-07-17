Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar

Facebook üzerinden yasal olmayan işlemler yapılmaya başlandı. Yüz binlerce üyesi olan Facebook sayfalarında hasar kayıtlı araçların hasarının silinmesi işleminin yapıldığı iddia ediliyor. 155 bine yakın takipçisi olan bir Facebook sayfasında "Araçlarınızın hasar kayıtlarını, pert kaydını ve ağır hasar kaydını silelim 5664 sorgulamasında çıkmasın. Sigorta ve kasko veritabanından kalıcı şekilde silinir bilgi için mesaj atınız" iletisi yer alıyor.

"KALICI ŞEKİLDE SİLİYORUZ"

İletiyi atan kişiye özel mesaj yoluyla ulaşıldığında ise "Aracınızın marka modeli ve bulunduğu hasar kaydı ne kadar? Geliştirdiğimiz program sayesinde kasko ve sigorta veritabanından kalıcı şekilde siliyoruz. 5664 sorgulamasında kesinlikle çıkmıyor. Yasal mı sorusu şudur kendi kullandığınız kendi adınıza aracınızdır. İster hasar kayıtlı binersiniz isterseniz hasarsız. Örneğin bu araçta bu hasarı siz yaptınız ve cebinizden ödeyerek yaptırdınız hasar girilmedi. Kime ne? Veya aracı sattınız alan arkadaş değişen parçalarına bakarak alacak, o aldığında dahi hasar kaydı kesinlikle görülmeyecektir kalıcıdır. Ödemesini alıp 30 dakika işlem sürmektedir. Sistemlerden komple silinmesi 3 gün veya 5 gün iş süresidir." açıklamasında bulunuyor.

8 BİN LİRAYA HASAR KAYDI SİLİYORLAR

Facebook'tan ulaşılan kişi hasar kaydının 8 bin liraya silineceğini ve bir daha hasar kaydı görünmeyeceğini iddia ediyor. Ayrıca bu kişi yasal olmayan yöntemlerle geliştirdiği program sayesinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin sistemlerine girmiş oluyor.

İŞLEM YASAL DEĞİL

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde tutulan TRAMER bilgilerinin silinmesi yasal olarak mümkün değil. Kazaya karışan araca ilişkin kaza tarihi, kaza sonucu oluşan hasar, hangi parçaların değiştiğine ilişkin bilgiler TRAMER'de kayıtlı bulunuyor. Hasar kaydını silme işlemini gerçekleştirdiğini iddia eden kişi de bu işlemin yasal olmadığını belirtiyor.

MAĞDURİYETLER DOĞABİLİR

Bir çok kişi alacağı araba için hasar kaydı sorgulaması yaptırıyor. 5664'e atılan SMS ile aracın geçmişine ilişkin tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Eğer sigorta ya da kasko aracılığıyla yapılmış bir onarım varsa bu kayıtlarda yer alıyor. Ancak tek taraflı kazalarda ortaya çıkan hasarları aracın sahibi kendi cebinden yaptırırsa hasar kaydı çıkmıyor ancak bu durumdaki araçlar da ekspertiz yaptırılarak değişen, boyanan parçaları ortaya çıkıyor.

ALACAĞINIZ ARACI EKSPERTİZE MUTLAKA SOKUN

Mağdur duruma düşmemek için talip olunan araçlar mutlaka yetkili ekspertiz firmaları tarafından raporlanmalı. Böylece aracı alırken bilinmeyen bir hasar varsa hem fiyatta pazarlık imkanınız olur hem de ilerde satacağınız zaman sürprizle karşılaşmış olmazsınız.