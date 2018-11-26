Dolandırıcılar Yeniden Hortladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:38



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:38

Sivas'ta sabit telefonlardan arayarak vatandaşlara kendisini Sivas Valisi Salih Ayhan olarak tanıtan dolandırıcılar kendilerini yeniden ortaya çıktı.Sivas Valiliği'nde yapılan açıklamada Sivas'ta sabit telefonlardan vatandaşları arayarak kendilerini, Vali Salih Ayhan olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerinin tespit edildiği belirtildi.Açıklamada bu şekilde cereyan eden olaylarda maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşların bu tür aramalara asla itibar etmemeleri gerektiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:Hiçbir soruşturmayla ilgili, hiçbir makamın ve kamu kurumunun vali olarak vatandaşlarımızdan para istemeleri, engellilere yönelik tekerlekli sandalye temin edilmesi gibi konular söz konusu değildir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine bilgi verilmesi veya 112 ihbar hatlarına şikayette bulunmaları ve kurumumuzu da bilgilendirmeleri önem arz etmektedir.Vali ve diğer mülki makamların iletişim kanallarını kullanarak vatandaştan hiçbir şekilde para talebinde bulunamayacağını saygıdeğer halkımıza bir kez daha hatırlatır, bu tür isteklere inanmamalarını, tanımadıkları kişilerden gelen telefonlara yanıt vermemelerini, hiç kimseyle şifre ve kart numaralarını paylaşmamalarını önemle rica ederiz." - SİVAS