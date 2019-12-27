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67 yaşındaki emekli dolandırıcılara 40 bin TL'yi balkondan attı

Telefon dolandırıcıları bu kez Kayseri'de ortaya çıktı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı 67 yaşındaki emekliyi, kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek 40 bin TL dolandırdı. Dolandırılan şahıs parayı bir torbaya koyarak balkondan attığını söyledi.

27.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:35

Kayseri'de bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan ve telefonda FETÖ terör örgütü üyelerinin kendisine ait kimlik bilgilerini kullanarak para transferi yaptıklarını söyleyen şahıslara 40 bin TL'yi poşet içerisine koyarak balkondan attı. Dolandırıcılık olayının ardından polis, Şanlıurfa ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı.

BANKADAN ÇEKTİ, DOLANDIRICILARA VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Belsin Kocatepe Mahallesinde ikamet eden 67 yaşındaki emekli E.K.'yi ev telefonuyla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, yakalanan FETÖ terör örgütü üyelerinin kendisine ait kimlik bilgilerini kullanarak bankalar arası transfer yaptıklarını, olayla ilgili kendisine ait banka hesaplarından transfer yaptıklarını ve şüpheli şahısları yakalatmak amaçlı operasyon yapacaklarını söyleyerek bankada bulunan paralarını istedi. Bunun üzerine E.K., bankada bulunan 40 bin TL parasını çekerek ikametine gelen şahıslara poşet içerisinde balkondan attı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan E.K., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları çalışmalarda olayı gerçekleştiren 23 yaşındaki M.B.'yi İstanbul'da, 21 yaşındaki M.İ.'yi ise Şanlıurfa'da yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri'ye getirilen şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

67 yaşındaki emekli dolandırıcılara 40 bin TL'yi balkondan attı

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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