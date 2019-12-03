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Dolandırıcıların "güneş-ay" parolalı oyununu polis bozdu

Yozgat'ta telefonla ayrı ayrı ulaştıkları birbirini tanımayan Irak uyruklu 2 kişiden birinin 5 bin 400 dolarını, parolayla buluşturdukları diğerine kurye gibi taşıtmak isteyen dolandırıcılar, polis ekiplerinin devreye girmesiyle amacına ulaşamadı.

03.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:42Dolandırıcıların
'ta telefonla ayrı ayrı ulaştıkları birbirini tanımayan uyruklu 2 kişiden birinin 5 bin 400 dolarını, parolayla buluşturdukları diğerine kurye gibi taşıtmak isteyen dolandırıcılar, polis ekiplerinin devreye girmesiyle amacına ulaşamadı.
Telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, Irak uyruklu Adnan Salim A'ya, sahte para olayına karıştığı için Şanlıurfa'da hakkında dava açıldığını, elindeki paraları, sahte olmadığının kanıtlanması için Şanlıurfa'ya ulaştırmak üzere gelecek sözde istihbarat elemanına "güneş" ve "ay" parolası kullanarak vermesini söyledi.
Dolandırıcılar, aynı senaryoyla kandırdıkları Irak uyruklu Ahmet Favzı J'ye de "Yozgat Emniyet Müdürlüğü yanına istihbarat elemanı gibi gidip sadece parolayı söyle, hiç konuşmadan parayı alıp Şanlıurfa'ya getir." talimatı verdi.
Adnan Salim A, buluşma yerine gelen ve parolayla iletişim kurduğu Ahmet Favzı J'ye, 5 bin 400 dolar bulunan zarfı verdikten sonra dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.
Ekipler, Ahmet Favzı J'yi, Şanlıurfa'ya gitmeden bir kafede buldu, parayı sahibine teslim etti.
İki mağdur, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yozgat, Polis, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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