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Dolandırıcılığa karşı Başkan Şerifoğulları'ndan uyarı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, dolandırıcılığa karşı uyarı da bulundu.

04.10.2019 13:09Dolandırıcılığa karşı Başkan Şerifoğulları'ndan uyarı
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, dolandırıcılığa karşı uyarı da bulundu.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yardım bahanesiyle kişisel bilgilerinin istenmesine karşı açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Başkan Şerifoğulları açıklamasında; "Bazı şahıslar vatandaşlarımızı telefonla arayarak, şahsımın, Elazığ Belediyesi'nin, başkan yardımcılarımızın ve birim müdürlerimizin isimlerini kullanıp şahsi bilgiler talep etmektedir. Şahsımın ve Elazığ Belediyesinin ismi kullanılarak sağlık problemi olan hastalara yardım yapılacağı sözü verilmek suretiyle yapılan çalışmalarla ilgim olmadığını belirtir, vatandaşlarımızdan bu tür aramalara ve söylemlere itibar etmemelerini önemle rica ederim"diyerek uyarıda bulundu. - ELAZIĞ

Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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