Dolandırıcılık çetesine 3 ilde eş zamanlı operasyon; 3 tutuklama

Dolandırıcılık çetesine 3 ilde eş zamanlı operasyon; 3 tutuklamaİNTERNET üzerinden açık artırma usulüyle sözde otomobil satıp, mağdurlardan teminat alan organize çete 3 üyesi kişi ile bu kişilere yardım eden 3 kişi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

16.05.2020 01:14 | Son Güncelleme: 16.05.2020 01:16
Dolandırıcılık çetesine 3 ilde eş zamanlı operasyon; 3 tutuklama
İNTERNET üzerinden açık artırma usulüyle sözde otomobil satıp, mağdurlardan teminat alan organize çete 3 üyesi kişi ile bu kişilere yardım eden 3 kişi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 3 çete üyesi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden kurdukları 'Papel' isimli platformda açık artırmayla otomobil satarak, alıcılardan 'kapora-teminat' adı altında ön ödeme alan ve daha sonra da kayıplara karışan şüphelileri takibe aldı. Ekipler, organize çetenin üyesi S.O., R.B. ve A.H. ile bunlara kişisel hesaplarını kullandırarak yardım eden S.H., E.Y. ve F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, daha önce bu yöntemle 49 dolandırıcılık vakası gerçekleştirdiği tespit edildi. İki ay süren takibin ardından operasyonu başlatan polis, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaptığı eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Şüphelilerden S.O.'nun 138 aranma kaydının yanı sıra, sonuçlanan 23 dosyadan da toplam 36 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 çete üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık çetesine 3 ilde eş zamanlı operasyon; 3 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

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