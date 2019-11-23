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Dolandırıcılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Mersin'den, Kocaeli'ne götürmesi gereken 26 ton 100 kilogramlık nohudu başka yere satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

23.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:37
'den, 'ne götürmesi gereken 26 ton 100 kilogramlık nohudu başka yere satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İş insanı H.O.Ö, nakliyat kamyonu sürücüsü İ.Ç'nin aldığı yükü, istenilen noktaya ulaştırmadığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu.
Yandol Büro Amirliği ekipleri, sürücünün, yaklaşık 300 bin lira değerindeki nohudu Kocaeli'nin Gebze ilçesi yerine Gaziantep'e götürmek istediğini tespit etti.
Şüpheli, Tarsus ilçesinde gözaltına alındı. 24 ton 540 kilograma düştüğü tespit edilen nohut da sahibine iade edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dolandırıcılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Kocaeli, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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