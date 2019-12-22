Haberler » Güncel » Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Haber

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Karabük'te "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

22.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:19
'te "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabük ve 4 ilde sahte kimlikle GSM hattı ve cep telefonu aldıkları tespit edilen B.K, G.D. ve M.T, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Zanlıların konakladıkları otelde ve araçlarında yapılan aramalarda, 45 yeni tip sahte sürücü belgesi, 21 sahte kimlik belgesi, 3 bin 290 lira, 60 sahte kimlik ve sürücü belgesi yapımında kullanılan boş kart, 14 adet akıllı cep telefonu, 10 adet ikinci el cep telefonu, 1 akıllı saat, 86 SIM kart ile kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılan çok sayıda cihaz ve aparatın yanı sıra bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlamalarıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Karabük, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:27   Manisa eniştesini öldürüp, kendisini vurdu - Haber
00:26   Asansör boşluğuna düşen kişi öldü - Haber
00:26   Sudan kadınlar futbol liginin ilk şampiyonu "Difa" oldu - Haber
00:23   Asansör kabininin üzerine düşen kişi öldü - Haber
00:21   Nohut ektiler göktaşı hasat ettiler - Haber
23:59   Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Haber
22:36   Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Haber
21:56   BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
21:43   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Haber
21:40   Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Haber
22.12.2019 00:30:02