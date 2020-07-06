Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

06.07.2020 22:34 | Son Güncelleme: 06.07.2020 23:04
Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince vatandaşları araç satma bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken diğerleri savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli, Muş, Samsun ve Çorum'da 4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda kendilerini "galerici" olarak tanıtarak senet karşılığı otomobil satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adreslerde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte senet, araç satış sözleşmesi ve tapu kayıtları ele geçirilmişti. Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Amasya, Güncel, Haber
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