DOLANDIRICILIK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANAN ESKİ SAVCI TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

BAKIRKÖY Adliyesi'nde görev yaptığı sırada ucuza araba ve arsa vaadiyle meslektaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski savcı Tamer C.'nin (46) ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde tüm suçlamaları reddeden Tamer C. "Kişilere olan borcumu kabul ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 Şubat tarihinde ifadesi alınan Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamer C.'nin 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce verdiği ifade ortaya çıktı.

SAVCI BEY PANİK YAPTI

Savcılıkta verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirten Tamer C. "Arsalar İzmir'deki arsalardır. Toplam değeri imar işlemleri ile beraber 5 milyon lirayı buluyordu. Birden fazla kişi ile birlikte girdik. C. B.'u G.S. önerdi. İş zaten yürüyor. İşte aksaklık yoktur. Ailevi nedenlerimden istifa etmemden dolayı savcı bey paniğe kapıldı. Parayı verdiği tarih ile bugün arasında asgari süreyi geçmedi. Ora tarla vasfındadır. İş devam etmektedir" dedi.

BİR KISMINI SÖYLÜYORLAR BİR KISMINI SÖYLEMİYORLAR

Ailevi sorunları olduğu için istifa ettiğini öne süren Tamer C. "Eşimle de hala görüşmüyorum. Oğluma mesaj attım 'adliyede ifade vereceğim' diye. Ö.D.'nin iddiası gerçek değildir. Benim pert aracımı satın aldı. Bir kısmını söylüyorlar, bir kısmını söylemiyorlar. 2017 yılında oğlum üniversiteyi kazanınca ona araba alma sözüm vardı. Sıfır aldığım arabamı sattım. Pertten 2 araç çıkardım. Aracı 1 yıl kullandıktan sonra Ö.D. aracı satın alma olayı çıkardı. Dolandırıcı kastım yoktur. Arabayı 110 bin liraya bıraktım. Normal değerinden düşüktür. Ben araba aradığımı söyledim. Kendine hazırlığını yaptı" diye konuştu.

OLAYLA MESLEĞİMİN ALAKASI YOKTUR

Tamer C. "İnsanlar benim istifamı başka yöne yormaları, paralarının üzerine yatacağımı varsaymalarındadır. Olayla mesleğimin alakası yoktur, ailevi olaydır. Ben arkadaşlardan kaçıyor olsam raporlu olduğum dönemde adliyeye gitmezdim. Kardeşim yurtdışındadır. Norveç muhabbeti çok geçmiştir. Whatsapp yazışmalarını kabul ediyorum. Kimseden dolandırma kastı ile para almadım. Almış olduğum paralar, ifademde belirtildiği üzere arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Kişilere olan borcumu kabul ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

SUÇ VASFINI GÖSTERİR SOMUT DELİLLER VAR

Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği tutuklama kararında Tamer C.'nin üzerine atılı 'dolandırıcılık' ve 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumları çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmasının talep edildiği ifade edildi. Tamer C.'nin müşteki Ö.D.'den araç satın alma vaadiyle 202 bin lira ve yine müşteki G.S.'den arsa satışı vaadi ile 500 bin lira alarak hileli hareketlerle dolandırdığı hususunda suç varlığını gösterir somut deliller bulunduğu kararda kaydedildi.