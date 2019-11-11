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Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı

Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Nazilli ilçesinde yakalandı.

11.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:28Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı
Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Komutanlığı ekipleri, Kocaeli, Denizli, Isparta, Afyon ve Aydın illerinde 11 dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan N.D'nin Nazilli ilçesinde olduğunu tespit etti.
Şüphelinin Bozyurt Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerini fark eden N.D, kaçmaya çalıştığı sırada evin bahçesinde yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Nazilli, Güncel

Kaynak: AA

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