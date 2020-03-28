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Dolandırıcılık şüphelileri "korona virüs" önlemiyle adliyeye sevk edildi

Kendilerini telefonda kamu görevlisi, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşların 1 milyon TL'sini dolandıran 5 kişi yakalandı.

28.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:26
Kendilerini telefonda kamu görevlisi, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşların 1 milyon TL'sini dolandıran 5 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından korona virüs önlemleriyle adliyeye sevk edilirken alınan önlemler dikkat çekti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Sarıyer Asayiş Büro ekipleri, İstanbul'da, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi, savcı ya da polis olarak tanıttıktan sonra, "Adınıza hatlar açıldı, kredi kartlarınız alındığı ve terör örgütü üyeleri tarafından kullanılıyor" gibi sözlerle korkutarak vatandaşları dolandıran kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarla, şüphelilerin vatandaşları bu söylemlerle kandırdıktan sonra evlerinde bulunan değerli ziynet eşyası, paraları ile bankadaki paralarını çektirip güvenlik kamerası olmayan tenha yerlere bıraktırdıkları tespit edildi.
OPERASYON YAPILDI, VATANDAŞTAN ÇALDIKLARI ELE GEÇİRİLDİ
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmaların sonucunda, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonla vatandaşları bir milyon lira dolandırdıkları belirlenen 5 kişi kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda 12 bin 750 TL, 10 bin 160 dolar, 3 bin 133 gram altın, 2 adet bilezik, 3 altın kolye, 3 adet gram altın, 20 adet yarım altın, 133 adet kulplu altın, 24 adet kulpsuz altın, 1 adet yuvarlak yarım, 179 adet Ata Lira, 6 kulplu ve 1 adet şekilsiz yuvarlak altın, 9 adet burma bilezik ile birlikte 7 adet kulplu burma altın ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çalınan mallar vatandaşa teslim edildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, Murat D.'nin (35) 5, Hamit A.'nın (24) 17, Halil G.'nin (25) 7, Ömer F.K.'nin (25) ise 2 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Bir diğer şüpheli Hasan Y.'nin (27) daha önce herhangi bir suçtan kaydı olmadığı öğrenildi.
POLİSTEN ŞUBE ÇIKIŞINDA KORONA VİRÜS ÖNLEMİ
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından korona virüs önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilere emniyetten çıkışı esnasında maske ve eldiven takıldığı görüldü.
Asliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat D., Hamit A., Halil G. ve Ömer F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Hasan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Yunus Emre Şeker/İHA) Dolandırıcılık şüphelileri ’korona virüs’ önlemiyle adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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Dolandırıcılık şüphelileri "korona virüs" önlemiyle adliyeye sevk edildi

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