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Dolandırıcılık ve hırsızlık için uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

14.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:43
Dolandırıcılık ve hırsızlık için uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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