Dolandırıcılık ve hırsızlık için uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
14.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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