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"Dolandırıcılık" ve "hırsızlık"tan sabıkalı cezaevi firarisi hükümlü Erzurum'da yakalandı

Türkiye'nin farklı illerinde 20 ayrı "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçuna karışan ve cezaevi firarisi olan hükümlü Erzurum'da gözaltına alındı.

11.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:08
Türkiye'nin farklı illerinde 20 ayrı "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçuna karışan ve cezaevi firarisi olan hükümlü 'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri Ozan A'yı Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurdu.
Ekipler, kimlik bilgilerini sorguladıkları Ozan A'nın, Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiğini belirledi.
Şüphelinin detaylı incelemesini gerçekleştiren ekipler, bu kişinin Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Malatya, Kütahya, Yalova, Denizli, Trabzon, Muğla ve Hatay'da 18'i "dolandırıcılık", 2'si "hırsızlık"tan olmak üzere 20 ayrı dava dosyasında suç kaydının olduğunu tespit etti.
Bu dosyalardan 4'ünde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan Ozan A, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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