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Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen savcı mahkemeye sevk edildi

Bakırköy Adliyesi'nde görev yaparken meslektaşlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

13.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:33Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen savcı mahkemeye sevk edildi
Bakırköy Adliyesi'nde görev yaparken meslektaşlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün gece Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen, eski savcı Tamer C., burada savcılığa ifade verdi.

Eski savcı Tamer C., sorgusunun ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Bakırköy Adliyesi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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