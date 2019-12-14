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Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenledikleri sahte evrakla firmalardan malzeme alıp Ankara'da sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

14.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:34
'nin ilçesinde düzenledikleri sahte evrakla firmalardan malzeme alıp 'da sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gebze ilçesinde dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, plakasını belirledikleri kamyonu takibe aldı.
Ankara'da aracı durduran ekipler, A.D, B.Ç, A.İ. ve M.Y'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada şüphelilerin firmaları dolandırarak edindikleri 500 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin sahte evrak düzenleyerek firmalardan malzeme aldıkları ve Ankara'ya götürerek sattıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan A.D, B.Ç. ve M.Y. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel

Kaynak: AA


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