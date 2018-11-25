Dolandırıcılık Zanlıları Denizli'de Yakalandı

Antalya
'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen üç kişi, Denizli
'de yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine farklı tarihlerde başvuran Ümit Akçayüzlü ve Ümmühan Doğral, hayır yapma ve "hocaya okutma" bahaneleriyle üç altın bileziklerinin dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
Olay yerlerine ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kimliklerini belirlediği 3 şüphelinin, kullandıkları araçla Antalya'dan ayrıldığını tespit etti. Çevre illerle kurulan irtibat üzerine şüphelilerin kullandığı araç, Denizli'nin Serinhisar
İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince tespit edilerek yakalandı.
Araçta bulunan Y.K, İ.B. ve M.K'nın üzerinde yapılan aramada, dolandırdıkları kişilerden aldıkları altınların bozdurulması yoluyla temin edildiği değerlendirilen 18 bin lira ile iki sahte kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınarak Antalya'ya gönderilen şüphelilerden Y.K'nın 8 ayrı suçtan aranması ve 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, İ.B.'nin ise 8 ayrı suçtan aranması ve 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.
Antalya,Denizli
25 Kasım 2018 Pazar 17:36