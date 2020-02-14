Haberler » Güncel » Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kurum borçlarını ödemişler - Haber

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kurum borçlarını ödemişler

Ankara merkezli 7 ilde kredi veya banka kartı dolandırıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:25
merkezli 7 ilde kredi veya banka kartı dolandırıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların, vatandaşların banka veya kredi kartı bilgilerini ele geçirdiklerini, bu bilgilerle internet ortamından kendilerine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim, motorlu taşıt vergisi gibi birçok kurum borçlarını ödedikleri bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep, Kayseri, İstanbul ve Denizli'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kurum borçlarını ödemişler

Ankara, Banka, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 20:09:45