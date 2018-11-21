21 Kasım 2018, 19:43
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Dolandırılan Taraftara, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Sahip Çıktı

Passolig'den derbi bileti alamayan Ovacıkaşı çifti karaborsacılar tarafından dolandırıldı. Kulübe ulaşan ve durumu anlatan çifte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sahip çıktı.

Süper Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Burak Ovacıkaşı isimli taraftar eşi Elif Ovacıkaşı ile Galatasaray - Fenerbahçe maçı için başka bir taraftardan devirle bilet satın aldı. Parayı ödemesine rağmen Ovacıkaşı ailesinin biletleri gelmeyince dolandırıldıklarını anladılar. Bu durum için Galatasaray Kulübüne başvuran Ovacıkaşı çiftine kulüp jest yaptı ve derbi maçı tribünde izlemelerini sağladı.

(Fanatik)

Fenerbahçe,Galatasaray
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:43



YORUMLAR (4)
Y Y : verilmiş sadakanız varmış yatın kalkın musleraya dua edin zaten en son 2014 de yenmiştiniz kendi sahanızda fb korkusundan ayaklar titrer oldu eyvah eyvah
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ADANALI YAZIYOR: taraftarı da dolandırıcı demekki. adam kara borsadan neden talep ediyor kara borsacının önünü açan zaten sizlersiniz. bence ceza verilmeli hem taaftara hem karaborsaya destek olan çifte yardım edip karaborsayı meşrulaştıran mustafa cengiz e. 10 15 maç verilmeli bunlar akıllanmadı hala
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SS: Eee bunun neresi haber söz konusu GALATASARAY yani adamların olduğu yer hala anlamamışsınız
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NURO : Hell başkana
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