Dolandırılmaktan polis ekiplerince kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta inşaatlarda sıvacılık yaparak geçimini sağlayan bir kişinin, savcılıktan aradığını söyleyerek kendisinden para isteyen kişi tarafından dolandırılmasına polis engel oldu.
11.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:55
Kahramanmaraş 'ta inşaatlarda sıvacılık yaparak geçimini sağlayan bir kişinin, savcılıktan aradığını söyleyerek kendisinden para isteyen kişi tarafından dolandırılmasına polis engel oldu.
İnşaatta sıvacı olarak çalışan 47 yaşındaki Alaattin Kaba'yı savcılıktan aradığını söyleyen dolandırıcı, "Adınıza sahte altın alınmış. Polis tarafından evinizdeki ziynet eşyalarına el konulacak" diyerek evindeki altınları adliyeye getirmesini istedi.
Kaba, evindeki bütün altınları alarak adliyeye doğru yola çıkarken, babasının durumundan şüphelenen kızı ve nişanlısı durumu polise bildirdi.
Telefonu sürekli meşgul olan Kaba'ya ulaşamayan polis, yaptığı çalışma neticesinde Kaba'yı aracını takip ederek buldu.
Polis ekipleri yaklaşık 35 bin liralık altını dolandırıcılara teslim etmeden Kaba'ya ulaştı.
Gazetecilere açıklama yapan Kaba, polis kendisini bulana kadar dolandırıldığını fark etmediğini belirtti.
Kaba, "Bu şekilde kimseyi dolandırmaya kalkmasınlar yazık, günah. Ben inşaatta sıvacıyım ve dış cephede çalışıyorum. Bu parayı kazanmak hiç kolay değil. Bu parayı yiyemezler, Allah yedirmez." ifadesini kullandı.
İnşaatta sıvacı olarak çalışan 47 yaşındaki Alaattin Kaba'yı savcılıktan aradığını söyleyen dolandırıcı, "Adınıza sahte altın alınmış. Polis tarafından evinizdeki ziynet eşyalarına el konulacak" diyerek evindeki altınları adliyeye getirmesini istedi.
Kaba, evindeki bütün altınları alarak adliyeye doğru yola çıkarken, babasının durumundan şüphelenen kızı ve nişanlısı durumu polise bildirdi.
Telefonu sürekli meşgul olan Kaba'ya ulaşamayan polis, yaptığı çalışma neticesinde Kaba'yı aracını takip ederek buldu.
Polis ekipleri yaklaşık 35 bin liralık altını dolandırıcılara teslim etmeden Kaba'ya ulaştı.
Gazetecilere açıklama yapan Kaba, polis kendisini bulana kadar dolandırıldığını fark etmediğini belirtti.
Kaba, "Bu şekilde kimseyi dolandırmaya kalkmasınlar yazık, günah. Ben inşaatta sıvacıyım ve dış cephede çalışıyorum. Bu parayı kazanmak hiç kolay değil. Bu parayı yiyemezler, Allah yedirmez." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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