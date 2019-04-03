Kaynak: İHA

Dolandırıp dalga geçtiler Adana'da yaşlı karı kocayı ayrı ayrı arayıp MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte operasyon yaptıklarını söyleyip 65 bin lira değerinde altınları alan sahte polisin yaşlı adama, "Şimdi bir lokantaya git yemek ye çay iç emniyetin ikramıdır" diyerek dalga geçtiği ortaya çıktı Zanlı yakalanıp tutuklandı ancak altınlara ulaşılamadı Esma İncilci: "10 yıldır oğlum evlenirken lazım olur diye biriktirdiğim parayı çaldılar" Cumali İncilci: "Ben televizyonlarda bu tür dolandırıcılık olaylarını gördüğüm için şüphelenip dolandırıcılara da söyledim ama yine de dolandırıldım"ADANA - Adana'da yaşlı karı kocayı ayrı ayrı arayıp kocayı evin dışına çıkartıp MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte operasyon yaptıklarını söyleyip 65 bin lira değerinde altınları alan sahte polisin yaşlı adama "Şimdi bir lokantaya git yemek ye çay iç emniyetin ikramıdır" diyerek dalga geçtiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Esma İncilci'ye cep telefonundan ulaşan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp bir kuyumcu da hırsızlık olduğunu ve Esma İncilci kimliğinin kuyumcuda bulunduğunu bu nedenle evdeki altınlarda parmak izi çalışması yapacaklarını söyledi. Bu arada yaşlı kadın telefonu evdeki kocası Cumali İncilci'ye verdi bunun üzerine telefondaki polis kendini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtıp, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın talimatıyla gizli bir operasyon yönettiklerini operasyon yapacaklarını ve hemen evden çıkmasını istedi. Bunun üzerine Cumali İncilli evden çıkıp yakınlardaki parka gitti. Cumali İncilci'yi burada sahte polis kendi telefonundan arayıp oyalamaya başladı. Bu arada diğer sahte polis ise yaşlı kadınla cep telefonundan konuşmaya devam ederek onu kandırıp eve bir şahsı gönderip evde ardiye de bulunan altınları merdiven koyup kendi eliyle alarak kutudan çıkardı. Dolandırıcı çekyata oturup altınları sayıp 65 bin lira değerindeki altınlara alıp kayıplara karıştı. Bu arada kocanın eve gelmemesine isteyen dolandırıcılar ise onu "Kimlik bilgilerin terör örgütlerinin eline geçmiş. Senin adına örgütsel faaliyetler yürütüyorlar. Biz bunu senin yapmadığını biliyoruz ancak gerçek şahısları yakalamak için gizli bir operasyon yürütüyoruz. O nedenle her dediğimizi yap bir vatandaş olarak bize yardımcı ol" diyerek, onu korkutarak eve gitmesini engelledi. Dolandırıcılar altınların alındığını öğrenince yaşlı adama, "Şimdi operasyon bitti bir lokantaya git yemek ye ve çay iç emniyetin ikramıdır, ücreti emniyet ödeyecek" diyerek dalga geçti. Ekipler, 50 saatlik görüntüyü saniye saniye inceledi Ancak yaşlı adam dolandırıldığını anlayıp eve gitti. Eşi altınları polise verdiğini söyleyince yaşlı adam hemen polisi arayıp dolandırıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı. Yaklaşık 100 güvenlik kamerasına ait 50 saatlik görüntüyü saniye saniye inceleyen polis, yaşlı kadından altınları alan zanlının, Muzaffer A. olduğunu saptayıp yakaladı. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilip tutuklandı ancak altınlar bulunamadı. "Eşim ve oğlumun verdiği harçlıkları biriktirip almıştım o altınları" Esma İncilci 10 yıldır biriktirdiği altınlarını bir anda kendi elleriyle verdiğini belirterek, "Sizin evinize sivil polis göndereceğiz sadece ona kapıyı açın başkasına açmayın ve kimseyle konuşmayın dediler. O kişi geldi içeri girdi bende merdiven getirdim banyonun üstündeki ardiyeye çıktı oradan poşet içerisinde altınları alıp saydıktan sonra cebine koyup gitti. 200 gram altınımız vardı 7 adet bilezik, yonca zinciri, 5 adet tüm altın, 1 adet yüzük, 2 adet küpe ve 1 adet pırlanta yüzük vardı. Eşim ve oğlumun verdiği harçlıkları biriktirip almıştım o altınları. Onların dolandırıcı olabileceğini düşünmedim hiç aklıma gelmedi. Benim bekar oğlum var o altınları o yüzden hazırladık düğününü yapacaktık yani. 10 yıldır biriktiriyorum o altınları ve bütün birikimim biranda gitti. Çok üzüldüm tansiyonum çıktı" dedi. Cumali İncilci ise kendisini evden çıkardıklarını ve operasyonun Hakan Fidan tarafından yapıldığını söylediklerini anlatarak, "Kendilerinin savcı ve polis olduğunu söylediler. Ben parka gittim o arada eve gelmişler ve eşime demişler ki eşin emniyette oturuyor altınları vereceksin eşimde vermiş, altınları alıp evden gitmişler. Benim aklıma geldi hatta kendilerine söyledim televizyonlarda dolandırıcılık haberleri izliyoruz, sizde bizimi dolandırıyorsunuz dedim. Dediler ki siz devletin hakimine ve savcısına inanmıyor musunuz bu operasyonu Hakan Fidan yönetiyor, içime kuşku düşmedi değil yani. Evinize operasyon düzenliyoruz diyorlar ama ben parktan baktığımda evde hiç bir şey görmedim dolandırıldığımı anlamaya başladım. Eve 10 metre yaklaştım telefondaki kişi bana dedi ki hemen geri dön yoksa operasyonu bozacaksın. Daha sonra altınları almışlar bu nedenle telefondaki kişi, sen şimdi buradan bir lokantaya git yemeğini ye yanına da çay iç dedi. Daha sonra eve geldiğimde altınları alıp gittiklerini öğrendiğimde dolandırıldığımı anladım. Birde benimle dalga geçtiler, git yemeğini ye masraflar emniyet tarafından karşılanacak dediler" diye konuştu.