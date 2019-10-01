Haberler » Güncel » Haber

Dolap sallanınca deprem sanıp 1'inci kattan atladı

AVCILAR Belediyesi çalışanlarından Kamuran Kınalı, çalışırken dolap sallanınca deprem olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı.

01.10.2019 19:30Dolap sallanınca deprem sanıp 1'inci kattan atladı
AVCILAR Belediyesi çalışanlarından Kamuran Kınalı, çalışırken dolap sallanınca deprem olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı. Genç kadın herhangi bir yara almadı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesi'nde meydana geldi. Ruhsat Müdürlüğü'nde çalışan Kamuran Kınalı, yaslandığı dolabın sallanmasıyla, deprem olduğunu düşünerek paniğe kapıldı. Kınalı, bir anda pencereyi açarak, 1'inci kattan atladı. Genç kadının deprem korkusu ile belediyenin 1'inci katından atladığı duyulunca, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve çok sayıda görevli dışarı çıktı. Kınalı, günlerden bu yana depremi konuştuklarını, bu korkunun bilinçaltına yerleştiğini, bir sarsıntıyı deprem zannederek panik içerisinde atladığını söyledi.



Avcılar, Kınalı, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:52 Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
22:51 Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı
22:50 Beşiktaş'ta intihar eden kişiye 45 dakikalık kalp masajı
22:50 BM'den Hong Kong'da barışçıl gösteri ve itidal çağrısı
22:50 Cumhurbaşkanı erdoğan'dan '50+1' barajına ilişkin açıklama
22:49 AFAD'dan toplanma alanı açıklaması
22:48 InSight, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldı