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Dolar 5.64 lira, euro 6.35 lira, sterlin 7.08 lirada

Dövizler haftanın son işlem gününe, dünkü kapanış düzeylerinin hafif altında başladı.

19.07.2019 09:17 Dolar 5.64 lira, euro 6.35 lira, sterlin 7.08 lirada
– Dövizler haftanın son işlem gününe, dünkü kapanış düzeylerinin hafif altında başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed politika yapıcılarının yükselen risklere karşı bir sigorta olarak ABD ekonomisini canlandırmaya, teşvik etmeye erkenden başlamaları gerekebileceğini söyledi.
Clarida, Fox Business Network'e yaptığı açıklamada, "İşler çok kötüye gidip sizi dramatik bir seri faiz indirimi yapmaya zorlayana kadar beklememelisiniz. Eğer gücünüz yetiyor ise veriler kararlı şekilde terse dönene kadar beklemek istemezsiniz" dedi.
Erken işlemlerinde:
dolar en düşük 5.6065 lira ve en yüksek 5.6525 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,
euro en düşük 6.3223 lira ve en yüksek 6.3669 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0076 lira ve en yüksek 7.0865 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi

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