Haberler » Ekonomi » Haber

Dolar 5.70, euro 6.25 ve sterlin 7.02 lirada

Dövizler, fiyat endekslerinin açıklanması beklenirken, güne hafif yükselişle başladı.

03.10.2019 09:25Dolar 5.70, euro 6.25 ve sterlin 7.02 lirada
Dövizler, fiyat endekslerinin açıklanması beklenirken, güne hafif yükselişle başladı.
Çin ile ABD arasında süregelen ticaret savaşının, ABD ekonomisine zarar vediğini gösteren Eylül ayına ilişkin ABD özel sektör istihdam verisinin beklenenden zayıf gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar 5.70 lira düzeyinde hareket ediyor.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.6993 lira ve en yüksek 5.7139 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,
euro en düşük 6.2508 lira ve en yüksek 6.2668 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0097 lira ve en yüksek 7.0353 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında işlem görüyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:02 Turizmcilerde kredi destek paketi sevinci
12:55 Kilis'te Zeytin Festivali düzenlenecek
12:55 Elazığ'da 165 bin ton üretimi beklenen pancarın alım kampanyası başladı
12:53 EGİAD Akademi'den gastronomi eğitimleri
12:52 Koç sistem'den bcg ile "endüstri 4.0" danışmanlık hizmeti
12:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla memleketine döndü, 10 milyon avroluk yatırım yaptı
12:51 Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli