Dolar 5.70, euro 6.29 ve sterlin 7.0 lirada

Enflasyonun beklentilerin altında artmasının Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda elini güçlendirmesi ve küresel düşük faiz beklentileriyle dövizler, haftaya düşüşle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7004 lira ve en yüksek 5.7162 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.2873 lira ve en yüksek 6.3059 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9959 lira ve en yüksek 7.0262 lirayı gördükten sonra 7.0 – 7.01 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Haftanın son günü özellikle bankacılık sektörüne yönelik haber akışlarının da etkisi ile bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışları izledik. Endekste önceki haftalarda görülen dip seviyeler ve bu dip seviyeleri referans alan yükselen trendin altına sarkmaması oldukça önemli. Bu bölge ana hatlarıyla 95-96 bin aralığını işaret ediyor. Bu bölgeye kadar olabilecek satışlar düzeltme hareketleri olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle bu trend değişmediği sürece buradaki geri çekilmelerin alım fırsatı oluşturacağı kanaatindeyiz. Yukarıda ise geçtiğimiz hafta görülen zirveler ile 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 250 kritik gördüğümüz dirençler. Bu seviyeler aşılacak olursa endeksin 105-106 bin aralığında görülen yıl içi zirveleri test etme ihtimali artacaktır.