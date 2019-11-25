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Dolar 5.70 euro 6.29 ve sterlin 7.33 lirada

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde, ilk aşamanın tamamlanıp imzalanmasına ilişkin tartışmalar, ABD ve Çin'den gelen karşılıklı açıklamalarla sürerken, dolar geçen haftada olduğu gibi yeni haftaya da 5.70 lira dolayında başladı.

25.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:41Dolar 5.70 euro 6.29 ve sterlin 7.33 lirada

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde, ilk aşamanın tamamlanıp imzalanmasına ilişkin tartışmalar, ABD ve Çin'den gelen karşılıklı açıklamalarla sürerken, dolar geçen haftada olduğu gibi yeni haftaya da 5.70 lira dolayında başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7097 lira ve en yüksek 5.7180 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.2973 lira ve en yüksek 6.3057 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3381 lira ve en yüksek 7.3523 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Haftanın son bölümünde dalgalı hafif aşağı eğimli bir görünüm hakim olan endekste ilk önemli destek olarak izlediğimiz 106,600 üzerinde kapatma çabası dikkat çekti. Cuma günü de endekste en düşük 106,020 seviyesi görüldükten sonra kapanış 106,588'den gerçekleşti. 106,600 altında orta vade için 106,000 – 105,500 seviyesi en güçlü destek konumunda olup, bu seviye altında satış baskısının artış kaydedebileceğini ve ilk etapta 103,000 seviyesine kadar bir geri çekilmenin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz.

"Buna karşın öncelikli stratejimiz, yurtdışı kaynaklı olumsuz bir şok ile karşılaşılmazsa 105.500 üzerinde yaşanan her geri çekilmenin makul bir stop loss belirlemek kaydıyla alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yönünde."



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: DHA

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