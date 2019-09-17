Dolar 5.73, euro 6.31 ve sterlin 7.12 lirada

Dövizler, yeni işlem gününe bir önceki düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7237 lira ve en yüksek 5.7386 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.3005 lira ve en yüksek 6.3203 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1111 lira ve en yüksek 7.1274 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurt dışındaki zayıf görünümün etkisiyle BIST-100 dün aşağı yönlü bir seyir izlendi. Ancak 500 günlük basit hareketli ortalamasının geçtiği 101 bin 150 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devam edebileceğine ilişkin görüşümüzü sürdürüyoruz. Güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endekste tekrardan pozitif bir fiyatlamanın etkili olması durumunda 103 bin 500 kısa vadeli direnç konumunda olup devamında 2019 yılı zirvelerinin bulunduğu 104 – 106 bin aralığı hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise kısa vadede 102 bin 100 ve devamında 101 bin 150 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. 101 bin 150 altındaki kapanışlarda satış baskısının artış kaydettiği ve 100 bin– 99 bin aralığı tekrardan gündeme geldiği izlenebilir."

Kaynak: DHA