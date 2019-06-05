Dolar, 5,80'nin altına geriledi

Londra merkezli işlemlerin hakim olduğu dolar/TL'de 5,75 seviyeleri test edildi. Bayram tatili sebebiyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. Dolar 5,78, euro ise 6,51 seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisinin yeniden konuşulmaya başlanması, aşağı yönlü harekette etkili.

ENFLASYON ENDİŞESİ

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günkü konuşmasında Fed'in düşük enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini verdi. Enflasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Powell, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürmesi durumunda merkez bankasının bu duruma yanıt vereceğini söyledi. Çekirdek enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin bir miktar altında seyrediyor.

KUR GERİLEDİ

Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren dolar endeksi 96 bin 995'e gerilerken, dolar/TL 5,78 seviyelerine kadar geriledi. Euro ise yeni güne 6,51 bandında başladı.