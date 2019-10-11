Dolar 5.83, euro 6.42 ve sterlin 7.26 lirada

Dövizler, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.8325 lira ve en yüksek 5.8571 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

euro en düşük 6.4139 lira ve en yüksek 6.4498 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2564 lira ve en yüksek 7.2886 lirayı gördükten sonra 7.26 – 7.27 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Mayıs ayından beri devam eden yükseliş trendinin altında ikinci kapanışını yapan BIST 100'de bugün 100 bin 850 altında kapanış gerçekleşecek olursa haftalık kapanış da bu trendin altında gerçekleşmiş olacak ve negatif görünümü artıracak. Dün de bahsettiğimiz gibi orta vadede iyimserliğimizi koruyor olsak da kısa vadede operasyona yönelik özellikle ABD'den gelecek açıklamalar volatilite oluşturmaya devam edebilir. Bu nedenle bu trend altında kalıcılık sağlanacak olursa riskleri sınırlandırmakta fayda olacaktır. 100 bin altında dünkü kapanışın da bulunduğu 98 bin 800 ara destek olmakla birlikte 97 bin 300'e kadar önemli bir destek bulunmuyor. Stresin azalması içinse 100 bin 850 üzerinde kapanışlara ihtiyaç var."