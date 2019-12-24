Haberler » Ekonomi » Dolar 5.93 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.69 lirada - Ekonomi

Dolar 5.93 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.69 lirada

Küresel piyasaların Noel tatiline girmesiyle hacimlerin düştüğü işlemlerde, Merkez Bankası'nın dört toplantıda 12 puanı bulan faiz indirimi ve jeopolitik gelişmelerle yükselen dövizler yeni güne de yüksek düzeylerde başladı.

24.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:19 Dolar 5.93 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.69 lirada

Küresel piyasaların tatiline girmesiyle hacimlerin düştüğü işlemlerde, Merkez Bankası'nın dört toplantıda 12 puanı bulan faiz indirimi ve jeopolitik gelişmelerle yükselen dövizler yeni güne de yüksek düzeylerde başladı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9317 lira ve en yüksek 5.9555 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.5877 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6902 lira ve en yüksek 7.7103 lirayı gördükten sonra 7.69 – 7.70 lira aralığında işlem görüyordu.

Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.27 artışla 111 bin 479 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 111 bin 266 puanı ve en yüksek 112 bin 178 puanı gördükten sonra, yüzde 0.90 artışla 112 bin 175 puanda kapandı. BİST Banka Endeksi, gün içinde en düşük 155 bin 500 puanı ve en yüksek 156 bin 901 puanı gördükten sonra günü 157 bin 69 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 0.48 düşüşle yüzde 12.47'ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi de yüzde 0.58 düşüşle yüzde 11.90 düzeyine geriledi.



Merkez Bankası, Sterlin, Noel, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:42   Brent petrolün varili 66 doların üzerinde - Ekonomi
09:42   VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi
09:37   Dolar/TL, 5.93-5.95 bandında - Ekonomi
09:34   Brent petrolün varili 66,27 dolar - Ekonomi
09:25   Serbest piyasada döviz fiyatları - Ekonomi
08:04   Yurt dışından gelen radyo ve televizyonlardan bir kereye mahsus ücret alınacak - Ekonomi
07:22   Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için senatörlere 7 sayfalık rapor gönderdi - Ekonomi
07:12   Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Ekonomi
00:10   Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı - Ekonomi
22:08   Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı - Ekonomi
24.12.2019 09:50:16