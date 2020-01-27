Dolar 5.94 lira, euro 6.56 lira, sterlin 7.77 lirada

Dövizler, Hazine'nin ihalelerinin yakından izleneceği yeni haftaya geçen haftanın son günündeki düzeylerde başladı. Analistlere göre, yeni corona virüsünün yayılmasına ilişkin endişelerin etkisiyle küresel piyasalarda riskli varlıklardan çıkışa neden oluyor.

Geçen haftanın son işlem gününe yüzde 0.29 düşüşle 122 bin 392 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde 120 bin 761 puan ve 123 bin 936 puan arasında hereket ettikten sonra, yüzde 0.33 düşüşle 122 bin 141 puandan kapandı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.11 düşüşle 177 bin 953 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.26 düşerek 10.37'ye gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.69 düşüşle 10.06 düzeyinde.

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9361 lira ve en yüksek 5.9514 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5420 lira ve en yüksek 6.5682 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7603 lira ve en yüksek 7.7811 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında hareket ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Pazartesi günü 2 yıl (630 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden piyasaya sunacak. ISN kodu TRT201021T25 olarak belirlenen 20 Ekim 2021 itfalı tahvil 6 ayda bir yüzde 6.90 kupon ödemeli olacak.

Hazine Salı günü de ilk kez Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. TLREF'e endeksli 2 yıl (728 gün) vadeli, 26 Ocak 2022 itfalı tahvil 3 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Hazine Salı günü ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 26 Ocak 2022 itfalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Tahvillerin tümünün valörü 29 Mart Çarşamba olarak belirlendi.