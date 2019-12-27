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Dolar 5.95 lira, euro 6.64 lira, sterlin 7.80 lirada

Merkez Bankası'nın dört toplantıda 12 puanı bulan faiz indirimleri ve jeopolitik gelişmelerle dövizlerdeki artış sürerken, dolar 5.95 lira, euro 6.64 lira ve sterlin de 7,80 liranın üzerinde işlem görüyor.

27.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:43 Dolar 5.95 lira, euro 6.64 lira, sterlin 7.80 lirada

Merkez Bankası'nın dört toplantıda 12 puanı bulan faiz indirimleri ve jeopolitik gelişmelerle dövizlerdeki artış sürerken, dolar 5.95 lira, euro 6.64 lira ve sterlin de 7,80 liranın üzerinde işlem görüyor.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9602 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.6486 lirayı gördükten sonra, 6.64 - 6.65 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6957 lira ve en yüksek 7.8086 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında işlem görüyordu.

Güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 381 puanı ve en yüksek 114 bin 291 puanı gördükten sonra yüzde 0.02 artışla 113 bin 678 puanda.

Güne 159 bin 205 puan ile bir önceki kapanış düzeyinde başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanın ardından yüzde 0.35 düşüşle 158 bin 649 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 12.18 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ise yüzde 0.68 düşüşle yüzde 11.69 düzeyine indi.

 



Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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